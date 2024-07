USA : rappel de Stellantis et BMW de plus de 700.000 véhicules liés aux airbags

Les constructeurs automobiles Stellantis et BMW ont prévenu mercredi du rappel de plusieurs centaines de milliers de véhicules aux Etats-Unis pour des problèmes distincts liés aux airbags, a annoncé l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Concernant Stellantis, "un capteur d'une boucle de ceinture de sécurité peut avoir été incorrectement connecté, empêchant l'airbag du siège avant de se déployer comme prévu" lors d'un accident, explique l'agence, précisant que les concessionnaires effectueront gratuitement la réparation nécessaire.

Ce rappel, qui porte sur exactement 332.000 véhicules, concerne les Alfa Romeo Giulia (modèles 2017-2024) et Stelvio (2018-2025), Fiat 500E (2024) et 500X (2019-2023) et Jeep Renegade (2019-2023).

C'est ce dernier modèle qui représente le plus grand nombre de véhicules susceptibles d'être affectés (209.002), devant les deux Alfa Romeo.

Stellantis, né de la fusion en janvier 2021 des constructeurs français Peugeot-Citroën (PSA) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA), a précisé que le problème venait d'un connecteur de câblage pouvant être défectueux.

"Les conducteurs peuvent remarquer que le signal lumineux de leur airbag reste allumé après le démarrage du véhicule ou que le signal sonore de la ceinture de sécurité reste activé même quand la ceinture est bouclée", a détaillé le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

Il a ajouté que près de 8.400 véhicules au Canada et plus de 760 au Mexique allaient également faire l'objet d'un rappel.

Dans un document transmis à la NHTSA, FCA -filiale de Stellantis aux Etats-Unis- a expliqué que la solution nécessitait l'installation d'une pièce qui n'existe pas actuellement.

Par conséquent, les propriétaires des véhicules présentant le défaut ne devraient pouvoir les faire réparer qu'à partir du troisième trimestre.

Du côté du constructeur allemand, ce sont 394.029 véhicules qui font l'objet d'un rappel aux Etats-Unis car le dispositif de gonflage de l'airbag situé dans certains modèles de volants risque d'exploser et de projeter "des fragments de métal tranchant vers le conducteur ou ses passagers", explique la NHTSA.

Il s'agit d'airbags de la société japonaise Takata. Des millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont fait l'objet de vagues de rappel depuis 2014 pour un changement d'airbags de ce fournisseur, qui a fait faillite depuis.

Les réparations nécessaires seront effectuées gratuitement.

Dix modèles de BMW 3 Series, produits entre 2006 et 2012, sont concernés.