USA : PMI composite estimé en progression en octobre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:53

La croissance du secteur privé des Etats-Unis accélère en octobre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre.

L'indice se trouve en effet bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).

S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul.

'La croissance de l'emploi est limitée par une dégradation de la confiance des entreprises, qui reflète principalement les interrogations en cours au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane', poursuit-il.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

