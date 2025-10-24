USA : PMI composite estimé en progression en octobre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:53
L'indice se trouve en effet bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul.
'La croissance de l'emploi est limitée par une dégradation de la confiance des entreprises, qui reflète principalement les interrogations en cours au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane', poursuit-il.
