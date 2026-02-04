 Aller au contenu principal
USA : PMI composite en légère progression en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:56

La croissance du secteur privé des Etats-Unis a accéléré modérément en janvier, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui est ressorti à 53, contre 52,7 au mois de décembre 2025.

L'indice se trouve ainsi conforté au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).

S&P Global précise que les deux secteurs manufacturier et des services ont connu une expansion plus vigoureuse de leurs productions, en ligne avec des gains de nouvelles affaires plus rapides.

L'emploi privé n'a toutefois augmenté que marginalement, tandis que la confiance des entreprises a faibli et que les pressions des coûts sont demeurées élevées (bien que l'inflation ait ralenti depuis la fin 2025).

