USA : PMI composite à un plus bas de 11 mois avec la guerre
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:02
Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.
Les entreprises ont fait part d'une augmentation légèrement plus faible des nouvelles commandes et d'une poussée des prix après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, selon S&P Global.
Ce dernier pointe en outre une divergence entre le secteur manufacturier et celui des services, le premier connaissant une progression de la production, des nouvelles commandes et de la confiance en l'avenir, à la différence du second.
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