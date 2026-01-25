USA-Plus d'un million de foyers privés de courant et 10.000 vols annulés avec une tempête hivernale

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid attendus ce dimanche

Décrets fédéraux d'urgence approuvés dans au moins 12 Etats

Coupures de courant dans le Mississippi, la Louisiane et le Texas

par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus d'un million de foyers aux Etats-Unis étaient privés d'électricité et plus de 10.000 vols ont été annulés dimanche en raison d'une tempête hivernale majeure qui a paralysé les Etats de l'Est avec d'importantes chutes de neige et du verglas.

Alors que la neige, le grésil, la pluie verglaçante et des températures inhabituellement basses ont balayé dimanche les deux tiers de l'est des Etats-Unis, le nombre de coupures de courant a continué de grimper. À 19h16 GMT, plus d'un million de clients américains étaient privés d'électricité, selon le site internet PowerOutage.us, dont au moins 330.000 dans le Tennessee et plus de 100.000 dans le Mississippi et la Louisiane. Les autres Etats touchés sont le Texas, le Kentucky, la Géorgie, la Virginie-Occidentale et l'Alabama.

Plus de 10.800 vols prévus aux Etats-Unis pour ce dimanche ont été annulés, selon le site de suivi FlightAware. Plus de 4.000 vols avaient déjà été supprimés samedi.

L'aéroport Ronald Reagan à Washington a déclaré que les compagnies aériennes avaient annulé tous leurs vols dimanche. Les données de FlightAware indiquent que plus de 80% des vols de ce dimanche ont été annulés dans plusieurs aéroports de grandes régions métropolitaines américaines, notamment New York, Philadelphie et Charlotte (Caroline du Nord).

Delta Air Lines DAL.N a déclaré dimanche qu'elle avait l'intention de réduire ses horaires "en fonction des précipitations verglaçantes en temps réel et des conditions de tempête de l'après-midi".

Les dernières prévisions météorologistes pour la période de dimanche à lundi matin font état de fortes chutes de neige de la vallée de l'Ohio jusqu'au nord-est, y compris à proximité de la Nouvelle-Angleterre. Une grande partie du sud-est et certains secteurs de Etats Mid-Atlantic devraient subir des pluies verglaçantes.

Les prévisionnistes ont annoncé "des températures glaciales et un refroidissement de l'air dangereux" depuis les plaines du sud jusqu'au nord-est dans le sillage de la tempête.

TEMPÊTES "HISTORIQUES"

Evoquant des tempêtes "historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les décrets fédéraux d'urgence pour la Caroline du Sud, la Virginie, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Maryland, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

Dix-sept Etats et le district de Columbia ont déclaré des situations d'urgence météorologique samedi, a indiqué le département de la Sécurité intérieure.

Les lignes électriques pourraient être particulièrement vulnérables en raison du risque de verglas, ont souligné les autorités.

"La situation avec cette tempête est assez unique, simplement parce qu'il va faire froid pendant un certain temps", a déclaré la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, lors de l'émission "Fox News Sunday Briefing". "Le verglas qui est tombé sur ces lignes les rendra lourdes, même si elles n'ont pas cédé dans l'immédiat", a-t-elle ajouté.

Dimanche, le département de l'Energie a publié un décret d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à utiliser des "ressources spécifiées" dans la région du Mid Atlantic, sans tenir compte des limites imposées par les lois de l'Etat ou les permis environnementaux.

Le département de l'Energie avait déjà publié samedi un décret d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Les opérateurs des réseaux électriques américains, de leur côté, avaient renforcé samedi leurs mesures de précaution afin d'éviter des coupures tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les activités en Virginie englobent la plus forte concentration mondiale de centres de données, a déclaré que si les prévisions de verglas se confirmaient, l'épisode hivernal pourrait compter parmi les plus importants jamais subis par le groupe.

(Phil Stewart et Lewis Krauskopf; avec la contribution de Chandni Shah, Devika Nair, et Preetika Parashuraman à Bangalore, et Blake Brittain à Washington DC; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou)