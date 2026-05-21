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USA-Plongeon de l'indice "Philly Fed" en mai
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 14:49

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont effondrées de façon inattendue en mai, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" est passé dans le rouge, s'établissant à -0,4 après +26,7 en avril.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +18,0.

La composante des nouvelles commandes ressort à -1,70 contre +33,0 en avril.

Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à +53,20 après +40,8 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à -2,80 après -5,10 en avril.

Celui des prix acquittés ressort à +47,90 après +59,3 un mois plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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