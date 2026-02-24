USA-Plainte de FedEx pour obtenir le remboursement des droits de douane invalidés par la Cour suprême

FedEx FDX.N a déposé lundi une plainte devant le Tribunal américain du commerce international (CIT) afin d'obtenir le remboursement des droits de douane dits "réciproques" mis en place l'an dernier par le président Donald Trump mais que la Cour suprême des Etats-Unis a invalidés vendredi dernier.

Une multitude de procédures en justice destinées à récupérer des milliards de dollars de taxes douanières sont attendues depuis que la plus haute juridiction des Etats-Unis a annoncé sa décision, sans définir de modalités pour la marche à suivre s'agissant de quelconques remboursements - un processus sur lequel doit se pencher un tribunal fédéral.

Plus de 175 milliards de dollars de droits de douane récoltés en vertu de la loi d'urgence nationale invoquée par Donald Trump pourraient faire l'objet de remboursements, selon des économistes de Penn-Wharton Budget Model.

Dans sa plainte, FedEx réclame le remboursement intégral de l'ensemble des taxes douanières versées aux Etats-Unis sur la base de cette loi d'urgence, sans préciser de montant. La firme basée à Memphis nomme comme défendeurs l'agence américaine des douanes (CBP) ainsi que le patron de celle-ci, Rodney Scott, et les Etats-Unis.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la CBP et de la Maison blanche.

(Lisa Baertlein et Mike Scarcella; version française Jean Terzian)