USA : net rebond de l'indice Empire State
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 14:39
Dans son communiqué de presse, la Fed de New York indique que "l'activité économique a augmenté modérément dans l'Etat de New York en avril". Dans le détail, les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté de significative. Les commandes en attente ont progressé et les délais de livraison se sont allongés, tandis que la disponibilité des approvisionnements s'est quelque peu dégradée. L'emploi s'est développé et la semaine de travail moyenne s'est allongée. Les entreprises restent optimistes quant à l'amélioration de la situation dans les mois à venir, bien que cet optimisme se soit modéré et que les projets de dépenses d'investissement se soient affaiblis.
A lire aussi
-
Le gouvernement de Keir Starmer tente vendredi de contenir de nouveaux appels à la démission du Premier ministre britannique, accusé d'avoir menti au Parlement, après de nouvelles révélations sur le processus de nomination de l'ex-ambassadeur aux Etats-Unis Peter ... Lire la suite
-
par Jan Strupczewski La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a déclaré vendredi le chef ... Lire la suite
-
Il faudra environ deux ans pour récupérer la production d'énergie perdue au Moyen-Orient à cause du conflit qui y sévit, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer