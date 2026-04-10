USA-Moral des ménages se dégrade plus que prévu en avril - Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en avril et les anticipations d'inflation ont grimpé, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 47,6 après 53,3 en mars. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 52,0.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,8%, contre 3,8% en mars, ce qui reflète les inquiétudes des ménages quant aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 50,1 après 55,8 le mois précédent.

Celle des perspectives a également reculé ce mois-ci, à 46,1 contre 51,7.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)