USA-Les ventes au détail stagnent en octobre

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont stagné en octobre sur un mois, montrent les données publiées mardi par le département du Commerce.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% après une croissance identique (chiffre révisé de +0,2%) en septembre.
Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont progressé de 0,8% en octobre, contre une baisse de 0,1% en septembre et alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,4%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
