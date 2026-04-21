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USA : les ventes au détail nettement supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:35

Les ventes au détail américaines, un indicateur de premier plan sur les dépenses de consommation outre-Atlantique, pilier de la croissance, ont fait mieux que prévu en mars. Elles ont progressé de 1,7%, contre des attentes à 1,4% et après 0,7% (chiffre révisé à la hausse 0,6%) en février.

Hors automobiles, ces ventes au détail ont connu une progression de 1,9% le mois dernier, loin de la hausse de 1,4% qui était espérée. Là aussi, les données du mois de février ont été revues à la hausse de 0,5 à 0,7%.

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