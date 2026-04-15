(Actualisé avec résultats de Morgan Stanley et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI et de 0,04% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et en baisse de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC :

* BANK OF AMERICA BAC.N a publié mercredi un bénéfice en progression au premier trimestre, la volatilité des marchés mondiaux ayant stimulé l'activité de trading.

* MORGAN STANLEY MS.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la banque citant une recrudescence des opérations de fusion-acquisition et une forte augmentation des revenus issus de ses activités de transactions.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les cours du pétrole sont globalement stables mercredi autour de 95 dollars le baril alors que Donald Trump a laissé entendre la veille que les négociations entre Washington et Téhéran pourraient reprendre sous deux jours. Le baril de Brent et celui du WTI affichent cependant toujours une hausse d'environ 30% par rapport aux niveaux d'avant-guerre.

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic a reçu ces dernières semaines de multiples offres de sociétés de capital-risque pour investir dans Claude, son modèle d'intelligence artificielle (IA), pour une valorisation allant jusqu'à 800 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur actuelle, a rapporté Business Insider mardi, citant des sources.

OpenAI, concurrent d'Anthropic, a présenté mardi GPT-5.4-Cyber, une variante de son dernier modèle phare spécialement conçue pour la cybersécurité défensive, censé rivaliser avec Mythos.

* BROADCOM AVGO.O gagne 3,2% en avant-Bourse à la faveur d'une extension jusqu'en 2029 de son accord avec META PLATFORMS

META.O pour des processeurs personnalisés destinés à l'intelligence artificielle (IA).

* GITLAB GTLB.O progresse de 6,5% avant l'ouverture après l'annonce d'une collaboration avec Google Cloud, propriété d'ALPHABET GOOGL.O .

Par ailleurs, une nouvelle plainte antitrust a été déposée mardi contre Google. Aptoide, une société portugaise spécialisée dans les jeux mobiles, accuse le géant américain du numérique d'exercer un monopole dans la distribution et la facturation d'applications sur le système d'exploitation Android.

* NIKE NKE.N prend 2% en avant-Bourse. Selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme Boursier américain, le directeur général du groupe, Elliott Hill, qui avait déjà acheté l'an dernier des actions de l'équipementier sportif pour une valeur d'un million de dollars, a procédé le 13 avril à de nouveaux rachats de titres au prix de 42,26 dollars l'unité.

* SNAP SNAP.N a annoncé mercredi son intention de licencier environ 1.000 employés, soit 16% de ses effectifs à temps plein, quelques semaines après que l'investisseur activiste Irenic Capital Management a exhorté la société mère de Snapchat à rationaliser son portefeuille et à améliorer ses résultats.

M&T MTB.N - La banque américaine a publié mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une augmentation de son revenu net d'intérêt (RNI) et à de solides performances dans l'activité de prêts hypothécaires.

* SECTEUR DU CRÉDIT PRIVÉ - Les défauts de paiement dans le secteur du crédit privé sont relativement limités, les principales tensions du secteur étant liées à la liquidité et aux taux d'intérêt, a déclaré mercredi le directeur général d'ARES MANAGEMENT ARES.N , alors qu'une série de sociétés de gestion d'actifs ont récemment restreint les retraits de fonds.

* AUTODESK ADSK.O - Jefferies entame le suivi de la valeur à "acheter".

* CLOUDFLARE NET.N - Piper Sandler relève sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)