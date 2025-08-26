Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC :

* GENERAL MOTORS GM.N rappelle plus de 23.500 véhicules Chevrolet Corvette aux États-Unis en raison d'un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

* MICROSOFT MSFT.O - La plateforme pour les professionnels LinkedIn détenue par le géant américain va élargir son programme de publicité vidéo avec de nouveaux éditeurs et de nouvelles émissions, a annoncé la société.

* INTERACTIVE BROKERS IBKR.O prend 4,7% en pré-ouverture, la plateforme de trading devant faire son entrée dans le S&P 500 le 28 août à la place de Walgreens Boots Alliance WBA.O .

* SKYWORKS SOLUTIONS SWKS.O a annoncé lundi soir que Philip Carter rejoindra le fabricant de puces en tant que directeur financier à compter du 8 septembre.

* WOLFSPEED WOLF.N prend 2,2% en pré-ouverture après des résultats meilleurs qu'attendu au quatrième trimestre.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)