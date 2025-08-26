 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 722,32
-1,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 11:27

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC :

* GENERAL MOTORS GM.N rappelle plus de 23.500 véhicules Chevrolet Corvette aux États-Unis en raison d'un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

* MICROSOFT MSFT.O - La plateforme pour les professionnels LinkedIn détenue par le géant américain va élargir son programme de publicité vidéo avec de nouveaux éditeurs et de nouvelles émissions, a annoncé la société.

* INTERACTIVE BROKERS IBKR.O prend 4,7% en pré-ouverture, la plateforme de trading devant faire son entrée dans le S&P 500 le 28 août à la place de Walgreens Boots Alliance WBA.O .

* SKYWORKS SOLUTIONS SWKS.O a annoncé lundi soir que Philip Carter rejoindra le fabricant de puces en tant que directeur financier à compter du 8 septembre.

* WOLFSPEED WOLF.N prend 2,2% en pré-ouverture après des résultats meilleurs qu'attendu au quatrième trimestre.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 282,47 Pts Index Ex -0,77%
GENERAL MOTORS
58,275 USD NYSE -0,15%
INTERACTIVE BR RG-A
62,7600 USD NASDAQ +0,58%
MICROSOFT
504,2600 USD NASDAQ -0,59%
NASDAQ Composite
21 449,29 Pts Index Ex -0,22%
S&P 500 INDEX
6 439,32 Pts CBOE -0,43%
SKYWORKS SOLUTIO
76,7600 USD NASDAQ -0,69%
WALGREENS BOOTS
11,9700 USD NASDAQ -0,83%
WOLFSPEED
1,325 USD NYSE -3,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

