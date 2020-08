Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les restrictions aux frontières terrestres prolongées Reuters • 14/08/2020 à 19:02









WASHINGTON/OTTAWA, 14 août (Reuters) - Les États-Unis vont prolonger de 30 jours l'interdiction des voyages non essentiels aux frontières terrestres avec le Canada et le Mexique, alors que plusieurs États a américains luttent pour contenir l'épidémie de coronavirus, a confirmé vendredi un haut responsable de Washington. Le secrétaire intérimaire américain à la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a confirmé l'information de Reuters faisant état de l'extension des restrictions de déplacement à la frontière entre les États-Unis et le Canada, publiée plus tôt vendredi. "Nous continuons à travailler avec nos partenaires canadiens et mexicains pour ralentir la propagation de #COVID19. En conséquence, nous avons convenu de prolonger jusqu'au 21 septembre la limitation des voyages non essentiels à nos points d'entrée terrestres communs", a écrit Chad Wolf sur Twitter. Ces mesures pourraient perdurer encore plusieurs mois, selon un responsable américain proche du dossier, en fonction de la progression du coronavirus qui a tué plus de 165.000 Américains. Les Premiers ministres de plusieurs grandes provinces canadiennes disent vouloir interdire l'accès aux touristes américains jusqu'à ce qu'il soit clairement établi que l'épidémie de coronavirus est sous contrôle au sud de la frontière. Selon un sondage réalisé le 17 juillet par Ipsos-Reid, 85% des Canadiens pensent que la frontière terrestre devrait rester fermée au moins jusqu'à la fin 2020. Les États-Unis et le Mexique ont convenu de prendre des mesures similaires à leur frontière. Le Mexique a confirmé au gouvernement américain qu'il était favorable à la prolongation des restrictions pour un mois supplémentaire, a dit jeudi le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. Le Mexique a enregistré plus d'un demi-million de cas de coronavirus et 55.000 décès, tandis que le Canada a recensé 121.234 contaminations et 9.015 décès. (David Shepardson David Ljunggren, avec Ted Hesson et Anthony Esposito; version française Kate Entringer)

