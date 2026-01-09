 Aller au contenu principal
USA : les permis de construire et mises en chantier supérieurs aux attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 14:38

Près de 1,412 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,350 million, après 1,330 million en août. De plus, 1,246 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,330 million, après 1,307 million en juillet.

