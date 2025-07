USA: les offres d'emploi et les recrutements ont baissé en juin information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 16:25









(Zonebourse.com) - Le nombre des offres d'emploi et celui des recrutements ont baissé en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois.



Le nombre d'offres d'emploi, un bon indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 275.000 pour revenir à moins de 7,44 millions selon des données provisoires, a annoncé mardi le Département du Travail dans son rapport mensuel dit 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey).



Le consensus en anticipait, en comparaison, autour de 7,55 millions.



Dans le détail, le nombre d'offres d'emploi a diminué dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (-308.000), des soins de santé et de l'assistance sociale (-244.000), ainsi que des finances et des assurances (-142 000), mais a augmenté dans le commerce de détail (+190.000), le secteur des technologies de l'information (+6700) et l'enseignement dans les administrations publiques locales et fédérales (+61.000).



Le nombre de recrutements a parallèlement diminué à 5,20 millions, contre 5,46 millions le mois précédent.



Ces chiffres étaient suivis de près à trois jours de la publication du rapport mensuel sur le marché de l'emploi, pour lesquels les économistes attendent 110.000 créations d'emplois en juillet contre 147.000 en juin, avec un taux de chômage en hausse de 4,1% à 4,2%





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.