USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement inférieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:50
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 220 250, en hausse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 833 000 lors de la semaine au 9 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 31 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
