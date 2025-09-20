 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les entreprises devront s'acquitter de $100.000 par an pour obtenir certains visas
information fournie par Reuters 20/09/2025 à 05:16

par Aditya Soni, Kristina Cooke et Jeff Mason

SAN FRANCISCO/WASHINGTON, 19 septembre (Reuters) - L 'administration américaine a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100.000 dollars (85.164 euros) par an pour obtenir certains visas, ce qui devrait notamment affecter le secteur de la technologie.

Les visas ciblés par l'administration du président Donald Trump permettent à des employeurs américains de recruter temporairement des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées (visas H1-B).

Les entreprises du secteur de la technologie recrutent notamment de la main d'oeuvre en Inde et en Chine. L'an dernier, 71% des travailleurs ayant obtenu un visa H1-B étaient originaires d'Inde, loin devant les travailleurs venant de Chine (11,7%), montrent des données du gouvernement américain.

"Si vous allez former quelqu'un, vous allez former l'une des personnes récemment diplômées de l'une des meilleures universités de notre pays. Formez des Américains. Arrêtez de faire venir des gens pour voler nos emplois", a déclaré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

Selon Howard Lutnick, le visa - qui sera valable pour une durée de trois ans - coûtera 100.000 dollars par an. Le secrétaire au Commerce a toutefois précisé que les détails étaient "encore à l'étude".

Au cours des six premiers mois de l'années, Amazon.com

AMZN.O et sa division d'informatique dématérialisée ("cloud") Amazon Web Services (AWS) ont vu plus de 12.000 visas H1-B être approuvés. Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O ont quant à eux vu 5.000 de ces visas chacun leur être accordé.

Howard Lutnick a dit vendredi que "toutes les grandes entreprises sont d'accord" pour payer 100.000 dollars par an pour des visas H1-B.

"Nous leur avons parlé", a-t-il affirmé.

Le décret signé vendredi par Donald Trump pourrait représenter des millions de dollars de coûts pour les entreprises, ce qui pourrait particulièrement affecter les petites entreprises technologiques et les start-ups.

(Avec les rédactions de Reuters; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,4800 USD NASDAQ +0,11%
COGNIZANT TECH SO-A
66,9400 USD NASDAQ -4,73%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
778,3800 USD NASDAQ -0,24%
MICROSOFT
517,9300 USD NASDAQ +1,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump présente un décret qu'il vient de signer dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 19 septembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump impose des frais de 100.000 dollars par an pour un visa emblématique de la tech
    information fournie par AFP 20.09.2025 05:08 

    Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi des frais annuels de 100.000 dollars pour des visas de travail très utilisés dans le secteur technologique, avec des conséquences potentiellement majeures pour ces entreprises recrutant beaucoup en Asie. Les ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Tesla obtient l'autorisation de tester des robotaxis autonomes en Arizona
    information fournie par Reuters 20.09.2025 05:08 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a reçu l'autorisation de commencer à tester des véhicules robotsaxis autonomes ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 15/09 au 19/09
    Le récap de la semaine du 15/09 au 19/09
    information fournie par Libertify 20.09.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Top 5 IA du 19/09/2025
    Top 5 IA du 19/09/2025
    information fournie par Libertify 20.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Apple , Capgemini , Ipsen , Michelin , Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank