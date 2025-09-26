USA: les dépenses des ménages restent solides, l'inflation 'PCE' en ligne
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 14:47
Les dépenses des ménages, qui génèrent plus des deux-tiers du PIB des Etats-Unis, ont augmenté de 0,6% le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Commerce, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,4%.
Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté à un rythme plus modéré de 0,4% le mois dernier, là où le consensus visait 0,3%.
L'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a quant à lui progressé de 0,2% en août, conformément aux attentes.
Sur un an, sa hausse atteint 2,9%, comme au mois de juillet, un chiffre stable mais qui reste encore très supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.
A lire aussi
-
Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite
-
Evoquant de possibles évolutions sur l'arsenal de Kiev en matière d'armes à longue portée, le président ukrainien a conseillé aux responsables russes de se rapprocher de leurs abris antiaériens. Le porte-parole de la présidence russe a jugé "irresponsable" les ... Lire la suite
-
La marque Pokémon désavoue l'utilisation de son image dans une vidéo antimigrants d'un ministère américain
La très populaire franchise Pokémon s'est dissociée vendredi de la récente vidéo du gouverment américain associant le slogan "Attrapez-les tous" de la marque japonaise à sa campagne d'expulsion des migrants clandestins. La vidéo, publiée en début de semaine sur ... Lire la suite
-
La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer