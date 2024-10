USA : les créations d'emplois supérieures aux attentes en septembre

(AOF) - Les Etats-Unis ont créé 254000 postes dans le secteur non agricole en septembre alors que le consensus s'élevait à 147000, après 159000 en août, chiffre révisé à la hausse de 17 000 emplois. Le taux de chômage ressort à 4,1% contre 4,2% attendu et après 4,2% en août. Le salaire horaire a affiché une croissance de 4% sur un an, contre un consensus de 3,8% après 3,9% en août.