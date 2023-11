USA: les conventions collectives approuvées chez les trois constructeurs auto (officiel)

Les nouvelles conventions collectives des trois grands constructeurs automobiles américains Ford, Stellantis et General Motors ont été approuvées par leurs employés syndiqués, a annoncé lundi le syndicat United Auto Workers, qui a mené une grève inédite pendant les négociations.

Les nouvelles conventions collectives des trois grands constructeurs automobiles américains Ford, Stellantis et General Motors ont été approuvées par leurs employés syndiqués. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ERIC THAYER )

"Après la grève historique" de plus de six semaines qui a touché pour la première fois les trois groupes en même temps, "les membres de l'UAW (...) ont voté pour ratifier leurs nouvelles conventions collectives, verrouillant des gains record", a annoncé l'UAW lundi dans un communiqué.

Une source syndicale avait simplement indiqué samedi à l'AFP: "Les trois sont ratifiés".

Le syndicat a précisé que 64% des syndiqués des trois groupes avait voté en faveur de la ratification de ces conventions collectives de quatre ans.

"Après des années de coupes, des mois de notre mobilisation et des semaines de piquets de grève, nous avons renversé la tendance pour les employés de l'automobile aux Etats-Unis", a commenté Shawn Fain, président de l'UAW élu au printemps, cité dans le communiqué.

Pendant des semaines, il répétait comme un mantra que "des profits record signifient des contrats record".

Tous les employés grévistes ont repris le travail dès l'annonce des accords de principe fin octobre, sans attendre les ratifications comme c'est d'habitude l'usage.

"La grève était juste le début. L'UAW établit de nouveau le standard. Nous allons désormais utiliser la force procurée par la grève et notre esprit de combat pour les autres industries que nous représentons et pour les millions de travailleurs non syndiqués prêts à se dresser et à se battre pour une meilleure vie", a poursuivi M. Fain.

Le syndicat a obtenu le rétablissement de mesures d'adaptation au coût de la vie supprimées lors du sauvetage du secteur après la crise de 2008, des hausses salariales "substantielles" et des "milliards de dollars d'engagements en produits et en investissements", selon le communiqué.

Sur les quatre prochaines années, les salaires vont augmenter de 33% à 160% selon le profil des employés et, pour des dizaines de milliers d'entre eux, de plus de 40% immédiatement.

Les nouvelles conventions incluent également des avantages sociaux, des améliorations pour les retraités, l'engagement que les employés des sites liés à la transaction électrique pourront se syndiquer, etc.

Les accords contiennent des spécificités en fonction du groupe, comme chez Stellantis en matière d'emplois, ou l'abandon du projet de fermeture de l'usine de Belvidere (Illinois) chez General Motors.