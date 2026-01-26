 Aller au contenu principal
USA : les commandes de biens durables supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:35

Au mois de novembre, les commandes de biens durables ont fait nettement mieux que prévu avec une progression de 5,3%. Les analystes tablaient sur une hausse de "seulement" 3,7%, après un repli de 2,1% précédemment. En données core, hors éléments de transports, elles sont également supérieures aux attentes avec une hausse de 0,5%, face à des prévisions à 0,3%.

