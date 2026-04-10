USA-Les commandes à l'industrie stagnent en février

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont stagné en février, montrent les données publiées vendredi par le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains sont restées inchangées en février, tout comme en janvier (chiffre révisé de +0,1 %), selon les données du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,2 % sur le mois.

(Rédigé par Diana Mandiá)