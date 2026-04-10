 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les commandes à l'industrie stagnent en février
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 16:10

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont stagné en février, montrent les données publiées vendredi par le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains sont restées inchangées en février, tout comme en janvier (chiffre révisé de +0,1 %), selon les données du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,2 % sur le mois.

(Rédigé par Diana Mandiá)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank