USA: légère baisse de la confiance du consommateur en octobre
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 15:16
L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé à 94,6 sur le mois qui s'achève, après un chiffre révisé à 95,6 pour le mois de septembre, alors que les économistes et analystes anticipaient un repli plus marqué, autour de 93,4.
Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est remonté à 129,3, soit une amélioration de 1,8 point d'un mois sur l'autre.
Celui de leurs anticipations a en revanche reculé de 2,9 points pour s'établir à 71,5, ressortant pour le neuvième mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, considéré par le CondBoard comme annonciateur d'un récession en devenir.
