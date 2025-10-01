 Aller au contenu principal
CAC 40
7 937,79
+0,53%
USA-Le secteur privé a détruit des emplois en septembre - ADP
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:29

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en septembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé une destruction de 32.000 postes le mois dernier, contre -3.000 en août (révisé de 54.000 créations de postes), alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50.000 créations de postes.

Après la publication de la statistique suivie par ADP, les contrats à terme à Wall Street ont accentué la baisse attendue sur les marchés pour l'ouverture. Ils suggèrent une baisse de 0,28% sur le Dow Jones .DJI , de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC .

Le dollar .DXY recule de 0,9% face à un panier de devises internationales, accentuant également ses pertes.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR , qui était stable avant la publication de l'enquête ADP, cède 4,4 points de base, à 4,10%, tandis que celui à 30 ans

US30YT=RR s'affiche à 4,70%, en repli de 3,3 points de base, et celui à deux ans US2YT=RR , plus sensible, à 3,54%, en baisse de 5,5 points de base.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède habituellement la parution vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail. La paralysie des administrations publiques américaines avec le "shutdown" menace toutefois de retarder la publication de ces données clés, considérées comme cruciales pour les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 397,89 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
22 660,01 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500 INDEX
6 688,46 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,194 Rates +0,94%
USA BENCHMARK 2A
3,601 Rates -1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

