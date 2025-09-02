 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : le secteur manufacturier retrouve le chemin de la croissance en août
information fournie par AOF 02/09/2025 à 15:50

(AOF) - Le secteur manufacturier a renoué avec la croissance en août aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 53 le mois dernier contre 49,8 en juillet et un consensus de 53,3.

" Les conditions opérationnelles du secteur manufacturier américain se sont améliorées de manière significative en août, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de trois ans, dans un contexte de hausse de la production et de croissance solide des carnets de commandes. Les entreprises ont également embauché davantage de main-d'œuvre, face à des signes évidents de contraintes de capacité. ", explique S&P Global.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

