USA : le secteur manufacturier retrouve le chemin de la croissance en août

(AOF) - Le secteur manufacturier a renoué avec la croissance en août aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 53 le mois dernier contre 49,8 en juillet et un consensus de 53,3.

" Les conditions opérationnelles du secteur manufacturier américain se sont améliorées de manière significative en août, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de trois ans, dans un contexte de hausse de la production et de croissance solide des carnets de commandes. Les entreprises ont également embauché davantage de main-d'œuvre, face à des signes évidents de contraintes de capacité. ", explique S&P Global.