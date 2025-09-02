USA: le PMI manufacturier repasse en zone d'expansion information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 15:56









(Zonebourse.com) - Le secteur manufacturier américain s'est redressé vigoureusement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 53 pour le mois écoulé, un plus haut depuis plus de trois ans, après 49,8 en juillet.



Après une brève incursion en dessous, l'indice est repassé au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).



Les conditions opérationnelles du secteur ont même connu leur plus forte amélioration depuis mai 2022, grâce à une poussée de la production, à une augmentation solide des nouvelles commandes et à la constitution de stocks.



Si les droits de douane ont de nouveau tiré de fortes hausses des prix et des charges d'intrants, l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.