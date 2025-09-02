USA: le PMI manufacturier repasse en zone d'expansion
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:56
Après une brève incursion en dessous, l'indice est repassé au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).
Les conditions opérationnelles du secteur ont même connu leur plus forte amélioration depuis mai 2022, grâce à une poussée de la production, à une augmentation solide des nouvelles commandes et à la constitution de stocks.
Si les droits de douane ont de nouveau tiré de fortes hausses des prix et des charges d'intrants, l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.
