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USA-Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mai - Michigan
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:16

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en mai, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 44,8 après 49,8 en avril. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 48,2.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 45,8 en mai après 52,5 le mois précédent et un consensus à 47,9.

Celle des perspectives a reculé, à 44,1 contre 48,1 en avril et une première estimation à 48,5.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,8%, après 4,7% en avril.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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