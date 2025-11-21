USA-Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en novembre - Michigan

Le moral des ménages américains s'est moins dégradé que prévu en novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

Son indice de confiance ressort à 51,0 après une première estimation à 50,3 et un chiffre de 53,6 en octobre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50,5.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 51,1 en novembre après 58,6 le mois précédent.

Celle des perspectives a en revanche avancé à 51,0 en novembre contre 50,3 en octobre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)