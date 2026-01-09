USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en janvier - Michigan

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a progressé à 54,0 ce mois-ci après 52,9 en décembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,5.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a grimpé à 52,4 ce mois-ci après 50,4 le mois précédent.
Celle des perspectives a progressé à 55,0 contre 54,6 en décembre.
Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,2% comme le mois dernier et celles à cinq ans à 3,4% contre 3,2% précédemment.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
