 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en janvier - Michigan
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:07

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 54,0 ce mois-ci après 52,9 en décembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,5.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a grimpé à 52,4 ce mois-ci après 50,4 le mois précédent.

Celle des perspectives a progressé à 55,0 contre 54,6 en décembre.

Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,2% comme le mois dernier et celles à cinq ans à 3,4% contre 3,2% précédemment.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank