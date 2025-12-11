 Aller au contenu principal
USA : le déficit de la balance commercial à son meilleur niveau depuis juin 2020
information fournie par AOF 11/12/2025 à 14:37

(AOF) - Le déficit de la balance commerciale américaine s’est amélioré en septembre, alors qu’une dégradation était redoutée. Il a atteint 52,80 milliards de dollars, contre des attentes à -62,50 et un précédent à -59,30 milliards de dollars. A -52,80 milliards de dollars, le déficit commercial est à son plus bas niveau depuis juin 2020.

