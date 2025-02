USA : la remontée de l'inflation s'explique essentiellement par la composante "transport" (CPR AM)

(AOF) - "L'inflation américaine sort globalement au-dessus des attentes, qu'il s'agisse de l'inflation totale ou de l'inflation sous-jacente, de la variation mensuelle ou du glissement annuel. Et c'est la 9ème fois sur les 10 dernières années que l'inflation sort au-dessus des attentes en janvier ", tient à préciser Bastien Drut. "Cette fois-ci, la remontée de l'inflation sous-jacente s'explique en quasi-totalité par la composante " transport ". Un argument de plus de prendre son temps pour la Fed", poursuit le responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM.