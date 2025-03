USA: la récession "n'est pas inévitable" selon Principal AM

(AOF) - "Bien que les droits de douane aient sans aucun doute un impact sur le PIB des États-Unis, la récession n’est pas inévitable" et "les investisseurs ne doivent pas la considérer comme un scénario de base", affirme Seema Shah, responsable de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management. "Une consommation et des bilans d’entreprises résilients, ainsi que le soutien potentiel de la Fed, pourraient stabiliser la conjoncture", estime-t-elle. Plusieurs soutiens à la conjoncture sont déjà là ou vont" émerger au cours des prochains mois".

L'exécutif, en annonçant immédiatement des droits de douane, des réductions des dépenses fédérales et des suppressions d'emplois de fonctionnaires fédéraux, "n'a pas inclus les politiques favorables à la croissance qui devraient les accompagner, laissant les marchés et les entreprises aux prises avec un sentiment de déception, en plus de l'incertitude", souligne la gérante.

"Les droits de douane ne peuvent pas actuellement, à eux seuls, mener à une récession" et "il est peu probable que la politique de droits de douane, une fois entièrement mise en œuvre, soit aussi stricte que les menaces qui l'accompagnent" affirme Seema Shah.

Selon elle en outre, la Fed "devrait procéder à quelques réductions de taux au deuxième semestre 2025", alors que les bilans résilients des ménages et des entreprises "devraient aider l'économie à résister aux vents contraires actuels".

Enfin, réductions d'impôts et déréglementation devrait aussi "stabiliser l'économie, atténuant ainsi les risques de récession".