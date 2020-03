Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed baisse ses taux dans l'urgence face au coronavirus Reuters • 03/03/2020 à 16:24









WASHINGTON, 3 mars (Reuters) - La Réserve fédérale a annoncé mardi une baisse de ses taux d'intérêt, une mesure d'urgence destinée à protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus. La Fed a baissé la fourchette de l'objectif de taux des "fed funds" de 50 points de base, à 1%-1-25%, un vote acquis à l'unanimité, précise l'institut d'émission dans un communiqué. Le fait que la Fed agisse avant même sa prochaine réunion monétaire, prévue les 17 et 18 mars, souligne l'urgence de sa décision. (Lindsay Dunsmuir, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

