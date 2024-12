USA: la croissance du 3ème trimestre revue à la hausse information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - La croissance de l'économie américaine a été plus forte que prévu au troisième trimestre, marquant une petite accélération par rapport au deuxième trimestre, montre la troisième estimation du produit intérieur brut publiée ce jeudi.



Le PIB des Etats-Unis a ainsi progressé de 3,1% en rythme annualisé, contre 2,8% en deuxième estimation et après une hausse de 3% au deuxième trimestre, a annoncé le Département du Commerce.



Dans un communiqué, l'administration explique cette révision à la hausse par l'accélération des exportations, de la consommation des ménages et des dépenses du gouvernement fédéral.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE a été confirmé à 1,5% en données brutes sur le trimestre écoulé, mais il s'établit à 2,2% hors alimentation et énergie, soit une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la précédente estimation.



Cette publication survient alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a conditionné hier la poursuite de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine à une évolution favorable de l'inflation.





