USA: la conjoncture pèse sur le moral des constructeurs américains (NAHB)

(AOF) - Le moral des constructeurs immobiliers américains a fortement chuté en février en raison d’inquiétudes concernant les tarifs douaniers, les taux hypothécaires élevés et les prix élevés de l'immobilier. L'indice du marché du logement (HMI) de la National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo publié aujourd'hui était de 42 en février, en baisse de cinq points par rapport à janvier et au plus bas depuis cinq mois.

"Tandis que les constructeurs nourrissent des espoirs quant aux politiques favorables au développement, notamment en matière de réforme réglementaire, l'incertitude politique et les facteurs de coût ont provoqué une réinitialisation des attentes pour 2025 dans le dernier indice HMI", a déclaré le président de la NAHB, Carl Harris.

"L'incertitude sur le front des droits de douane a pesé sur les anticipations des constructeurs concernant le volume des ventes futures: ces attentes ont touché un plus bas depuis décembre 2023", précise-t-il. "Le recours aux incitations pourrait également s'affaiblir en tant que stratégie de vente, car les taux d'intérêt élevés réduisent la population d'acheteurs de maisons. "