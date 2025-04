USA : la confiance des consommateurs plus faible que prévu

(AOF) - L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 50,8 en avril contre 57 en mars. Il était attendu à 54. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 6,7% et 4,4% respectivement contre 5% et 4,1% en mars.