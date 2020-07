Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'ouragan Hanna rétrogradé en tempête tropicale Reuters • 26/07/2020 à 11:18









HOUSTON, Texas, 26 juillet (Reuters) - Hanna, premier ouragan de l'année 2020 dans l'Atlantique, a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale par le Centre national américain des ouragans (NHC), freiné par sa traversée des terres dans le sud du Texas. Le NHC a cependant mis en garde contre la persistance d'un risque de pluies torrentielles, de vents forts, de vagues dangereuses et de tornades isolées. Accompagné de vents pouvant atteindre 140 km/h, Hanna a atteint samedi soir le sud du Texas, une région déjà affectée par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, avant d'entrer dans le nord-est du Mexique au cours de la nuit. Ses vents ont faibli à moins d'une centaine de km/h. (Erwin Seba et Gary McWilliams à Houston, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.