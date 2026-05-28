 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-L'inflation PCE accélère à 3,8% sur un an en avril
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:48

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en avril, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,8% en rythme annuel, après +3,5% en mars. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,8%.

Il ressort sur un mois à +0,4%, alors que les économistes tablaient sur +0,5%, et après +0,7% en mars.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,3% sur un an en avril, conformément aux attentes, et après +3,2% en mars.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en avril, moins que prévu (+0,3%) et après +0,3% en mars.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% le mois dernier.

Les revenus des ménages sont quant à eux restés stables en avril, contre un consensus de +0,4%, et après +0,5% (révisé de +0,6%) en mars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 492,76 -0,05%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank