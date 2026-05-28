USA-L'inflation PCE accélère à 3,8% sur un an en avril

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en avril, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,8% en rythme annuel, après +3,5% en mars. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,8%.

Il ressort sur un mois à +0,4%, alors que les économistes tablaient sur +0,5%, et après +0,7% en mars.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,3% sur un an en avril, conformément aux attentes, et après +3,2% en mars.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en avril, moins que prévu (+0,3%) et après +0,3% en mars.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% le mois dernier.

Les revenus des ménages sont quant à eux restés stables en avril, contre un consensus de +0,4%, et après +0,5% (révisé de +0,6%) en mars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)