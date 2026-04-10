USA : l'inflation accélère un peu moins que prévu en mars
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 14:40
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,6%, contre 2,5% en février, mais à comparer à 2,7% attendu par Jefferies.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,9% en données totales et à 0,2% en données sous-jacentes en mars, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en février.
Sans surprise, cette forte accélération de l'inflation globale d'un mois sur l'autre traduit essentiellement une envolée de 10,9% des prix de l'énergie en mars, tirée en particulier par une flambée de 21,2% des prix de l'essence.
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