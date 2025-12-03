 Aller au contenu principal
USA : l'indice PMI des services inférieur aux prévisions en novembre
03/12/2025 à 16:00

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PMI des services de S&P Global du mois de novembre atteint 54,1 contre 55 attendu après 54,8 le mois précédent.

