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USA : l'indice PMI composite remonte en avril
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:00

L'expansion du secteur privé américain accélère ce mois-ci, au vu de l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 52 en estimation flash, à comparer à 50,3 pour le mois de mars.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.

L'enquête signale ainsi un rebond limité de la production après l'impact initial de la guerre au Moyen-Orient, tandis que l'inflation des prix à la production a accéléré pour atteindre son rythme le plus élevé depuis la mi-2022.

La demande a fléchi dans les services et si la production manufacturière a affiché une progression solide, ceci s'explique en partie par la constitution de stocks face aux inquiétudes concernant la disponibilité des approvisionnements et la flambée des prix.

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