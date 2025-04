USA l'indice 'Philly Fed' chute à un plus bas de deux ans information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - L'activité dans le nord-est des Etats-Unis s'est contractée en avril à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis deux ans, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a chuté de 39 points pour atteindre -26,4 ce mois-ci, un plus bas depuis avril 2023, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes interrogés prévoyaient en moyenne un recul autour de +10.



Pour mémoire, un chiffre inférieur à zéro traduit une contraction de l'industrie manufacturière dans la région, qui s'étend du sud de la Pennsylvanie au sud du New Jersey.



Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises a reculé à -34,2, un plancher depuis avril 2020, contre +8,7 le mois dernier.



Le sous-indice de l'emploi est lui ressorti autour de zéro, indiquant une absence de changement.



L'enquête montre en revanche une poursuite de l'accentuation des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés étant passé de 48,3 à 51 ce mois-ci, soit un pic depuis juillet 2022.





