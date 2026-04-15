 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en avril
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:19

L'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s'affiche à 34 en avril contre 37 attendu après 38 le mois précédent. L'indice s'inscrit à son plus bas niveau depuis septembre 2025.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank