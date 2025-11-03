USA: l'indice manufacturier ISM poursuit son repli en octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:16
L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,7 le mois dernier, contre 49,1 en septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration vers 49,5.
Il s'agit de son huitième mois consécutif en-dessous de la barre des 50 points, qui dénote un repli du secteur manufacturier.
Le sous-indice des nouvelles commandes s'est amélioré à 49,4 contre 48,9 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi passé à 46 en octobre, à comparer avec 45,3 le mois d'avant.
Mais celui des prix acquittés ressort en forte baisse, à 58 contre 61,9 en septembre.
Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui de S&P Global, est ressorti à 52,5 au titre du mois écoulé, à comparer à 52 pour le précédent, à la faveur d'une production plus élevée, même si les droits de douane pèsent sur les exportations et poussent à la hausse les prix des intrants d'après le cabinet de recherche économique.
A lire aussi
-
Samia Suluhu Hassan a été investie lundi présidente de la Tanzanie, où l'internet reste coupé depuis les manifestations réprimées dans le sang contre son élection, l'opposition évoquant au moins 800 morts. Mme Hassan, 65 ans, avait été promue à la tête de la Tanzanie ... Lire la suite
-
OpenAI a passé avec AWS, filiale d'informatique à distance ("cloud") d'Amazon, un accord portant sur l'acquisition de capacités supplémentaires de développement pour son intelligence artificielle (IA), valorisées 38 milliards de dollars, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Le géant allemand Rheinmetall et le gouvernement roumain ont annoncé lundi la création d'une usine de poudre propulsive en Roumanie, sur fond de réarmement européen du fait de la menace russe et de l'invasion de l'Ukraine. Rheinmetall compte ainsi "renforcer sa ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi, continuant de profiter de l'optimisme autour des valeurs technologiques, sur fond de paralysie budgétaire persistante aux Etats-Unis, qui limite l'accès à certaines données économiques précieuses. Vers 14H50 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer