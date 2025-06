USA: l'indice Empire State s'enfonce en juin information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière s'est dégradée pour un quatrième mois consécutif dans l'État de New York, selon la Fed locale, son indice de la conjoncture générale s'étant maintenu en terrain négatif et ayant même reculé de sept points à -16 en juin.



Après avoir dépassé zéro le mois dernier, l'indice des nouvelles commandes est tombé à -14,2 et celui des livraison est descendu à environ zéro. L'indice de l'emploi a par contre augmenté de dix points à 4,7, son premier chiffre positif depuis janvier.



Après s'être montrées pessimistes en avril et mai, les entreprises sont redevenues optimistes en juin, s'attendant à une amélioration des conditions au cours des six prochains mois : l'indice des conditions générales futures des affaires a grimpé de 23 points à 21,2.





