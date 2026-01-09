 Aller au contenu principal
USA : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan supérieur aux prévisions
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 16:04

Selon des données préliminaires, l'indice de confiance des consommateurs, calculé par l'Université du Michigan, a progressé plus que prévu. En janvier, il est passé de 52,9 à 54 points, là où les analystes tablaient sur une hausse moins marquée à 53,5 points.

