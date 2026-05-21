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USA : l'expansion du secteur privé se poursuit en mai (PMI composite)
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 15:57

Le secteur privé américain conserve un rythme d'expansion constant ce mois-ci, au vu de l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 51,7 en estimation flash, un niveau inchangé par rapport à celui observé pour le mois d'avril, alors que le consensus l'attendait en légère baisse à 51,5.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.

La croissance sur les trois derniers mois depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient s'est montrée la plus faible depuis le début de l'année 2024, selon S&P Global, qui pointe aussi un impact de la guerre différencié selon les secteurs.

Alors que la croissance du secteur des services s'est montrée particulièrement terne, en voie de réaliser son plus faible trimestre calendaire depuis fin 2023, la production manufacturière a connu sa plus forte croissance depuis un peu plus de quatre ans, avec une accélération en mai.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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