USA: l'assouplissement monétaire "devrait se poursuivre" Amplegest

(AOF) - "La résilience de la croissance américaine ne devrait pas stopper le processus de baisse des taux qui se met en place", affirme Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. Pour lui, "les baisses de taux devraient accélérer dans les mois qui viennent" en Europe du fait d’une récession industrielle et d’une inflation plus faible que prévu. Si "le mouvement d’assouplissement monétaire outre-Atlantique devrait se poursuivre", le gérant attend cependant désormais "plus de modération". Il anticipe "une à deux baisses de 25 points de base en 2024 et la poursuite du mouvement en 2025".

La Réserve fédérale pourrait-elle regretter de la baisse surprise de ses taux directeurs de 50 points de base en septembre, alors que l'activité américaine surprend les économistes et que les craintes de récession ont été récemment balayées par une série de statistiques favorables ?

Amplegest n'y croit pas, pour deux raisons. "Tout d'abord l'inflation poursuit son lent déclin et se rapproche de plus en plus de l'objectif de 2%". Ensuite, la Fed "veut à tout prix éviter d'intervenir trop tard comme elle a pu le faire dans le passé".

Le cycle d'assouplissement monétaire "a commencé mais il devrait être lent et régulier". Une élection de Donald Trump pourrait par ailleurs "freiner à la marge" ces baisses de taux du fait d'une politique "un peu plus inflationniste, notamment en matière commerciale".