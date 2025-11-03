USA/ISM-Baisse inattendue de l'activité manufacturière en octobre

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a baissé de manière inattendue en octobre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,7 en octobre, contre 49,1 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 49,5 en octobre.

La barre des 50 sépare contraction et croissance de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes est passé à 49,4 en octobre contre 48,9 le mois précédent, tandis que l'indice des prix payés par les industriels a baissé à 58,0 contre 61,9 en septembre et un consensus à 61,5.

L'emploi dans les usines a pour sa part progressé à 46,0 en septembre après 45,3 en septembre.

